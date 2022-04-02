ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تصرفات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة غير مسؤولة ومدروسة ومحسوبة.

العرفي قال خلال مداخلة عبر برنامج “أكثر من رأي” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن “هو مفتاح الحل فلماذا الصراع في هذا الوطن اذاً! ولماذا خالفت المادة 12 ودخلت للانتخابات في خضمها وحدث ما حدث وأفشلت الانتخابات ولم يتمكن من سجل وسحب بطاقته على الأقل ان يشارك في عرس انتخابي وتغير الوجوه من مجلس النواب والدولة والرئاسي”.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية بالدرجة الاولى، لافتاً إلى أن الدول الخلفية مشغولة بالأزمة الروسية الاوكرانية ولا يؤثر النفط الروسي على ليبيا لذلك يجب أن يجتمع الليبيين ويحلوا مشاكلهم ويسلم الدبيبة للحكومة التي تعهدت وأقرت انها لن تبقى يوم واحد وتسعى لتوحيد المؤسسات جميعها.

وأضاف:”الدبيبة خطر على المؤسسة الأمنية وكل شيء تحالف مع المليشيات هل يعقل أن نعيش في دولة نظامها ميليشاوي، والمنطق فيها المنتصر والمهزوم، نحن مددنا يدنا للسلام وقلنا ليبيا أكبر من كل المشاكل والخلافات وتستحق كل شيء! أرى المشكل ليبي ليبي وان لم يكونوا الليبيين في الموعد لن تكون هناك دولة مادام لم نجرد أنفسنا من كل شيء من أجل بناء الدولة”.

وأعرب عن ترحيبهم بكل تقارب عربي عربي فيه مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى ولا شك أن مصر ليبيا تمثل لها عمق استراتيجي وخط الدفاع الاول بحسب تعبيره، مبيناً أن التقارب المصري القطري والتركي الاماراتي مرحب به أيضاً من أجل خلق جو مستقر ليتمكن الليبيين من حل مشاكلهم وابعاد كل التدخلات من كل الاطراف.

كما تابع:” مادام الاطراف التي كانت جزء من الأزمة تغيرت مواقفها بالتالي سنغير سياستنا تجاهها ونرحب بكل تقارب ما بين هذه الاطراف التي كانت مشتركة بالأزمة الليبية. خالد المشري عليه ضغط من قبل عبد الرحمن السويحلي من اجل التنصل من كل التوافقات التي ابرمت مع مجلس النواب”.

وفي الختام قال: “ستيفاني وليامز بالتأكيد هناك اطراف فاعلة من تسمي نفسها بأحزاب وتيارات اخرى وكل الموجودين يستطيعون الالتقاء بها وتغير وجهات النظر ورؤيتهم لحل المشكل الليبي ليكون هناك 6 من مجلس النواب و6 من الدولة و هذه مقترحات ولا اعتقد ان وليامز جاءت من هذه المقترحات من رأسها، بل لتعطيل وعرقلة المشهد”.