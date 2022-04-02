 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ38… لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ38، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

ميدانيا..

  • رئيس مقاطعة بيلغورود يطمئن سكان المناطق المحيطة بمستودعات الوقود التي قصفتها أوكرانيا

  • مساعدات إنسانية روسية تصل إلى مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف (فيديو)

  • 170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في جمهورية لوغانسك

دوليا..

  • نولاند تزور فرنسا واليونان وتركيا وقبرص لبحث الملف الأوكراني

  • الولايات المتحدة تبحث مع الهند العقوبات ضد روسيا وتداعيات الصراع في أوكرانيا

  • واشنطن تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

  • نيويورك تايمز: واشنطن ستساعد في نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

  • زيلينسكي يرفض التعليق على هجوم القوات الأوكرانية على مستودعات النفط في بيلغورود الروسية

  • زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

  • سياسي سلفادوري: العقوبات ضد روسيا تزيد من الفقر في العالم

المصدر : RT