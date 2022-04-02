ليبيا – التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري لإطلاعه على جهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لإعادة التوحيد.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها للسفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال إن الولايات المتحدة تؤكد أن عملية توحيد المصرف لها فوائد ملموسة للشعب الليبي.

وشدّد السفير على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.