ليبيا – قالت عضوة لجنة الخبراء التابعة لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها فيروز النعاس إن تشكيل رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد لدراسة قانون الانتخابات وإطلاق حوار ليبي هو تأكيد على عزم الحكومة على المضي نحو الانتخابات وتنفيذ رغبة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع”عربي21″ القطري أوضحت أنه لا يوجد أي مانع قانوني لتشكيل لجان من خبراء ومختصين في أي مشروعات ترغب في تنفيذها الحكومة، وهذه لجنة من أحد مهامها تكوين أو تشكيل رأي عام لدعم الانتخابات لأن إحدى مهام السلطات التنفيذية اقتراح قوانين وتقديم مقترحات قوانين للسلطات التشريعية.

وعند سؤالها عن تعارض هذه الخطوة مع تحركات البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة بخصوص إنجاز قاعدة دستورية، قالت النعاس: “من المتوقع والطبيعي أن يعلن مجلس النواب رفضه لهذه اللجنة وهي لا تتعارض ولا تشوش على أحد، لكنها ستعمل على وضع خارطة طريق حقيقية تشمل قاعدة دستورية حتى ننهي الوضع الحالي ونصل إلى مرحلة الاستقرار بعيدا عن مخططات البعثة الأممية”.

وتابعت عضوة لجنة الخبراء بأن الخطوة الأولى للجنة ستحدد بعد الاجتماع الأول وتحديد ثوابت العمل والنظام الداخلي ومن ثم سيتم الإعلان عن برنامج عمل اللجنة مع تحديد الجدول الزمني لعملها.