روسيا – بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا سير المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، حسبما أفاد مكتب الرئيس التركي امس الجمعة.

وأوضح مكتب الرئيس التركي أن “أردوغان أكد خلال اتصاله مع بوتين على أهمية مواصلة الحوار بين أوكرانيا وروسيا لإحلال السلام”.

كما أكد الرئيس التركي أن “أولوية أنقرة هي تنظيم لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”.

من جهته، أفاد الكرملين في بيان بأن “بوتين قيّم خلال محادثته مع أردوغان عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا”، وشكر نظيره التركي على مساعدته في إجراء المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول.

بدوره، شكر أردوغان بوتين على المساعدة في إجلاء المواطنين والسفن التركية من منطقة العمليات في أوكرانيا.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة أن تركيا “ستكون سعيدة جدا إذا تمكنا من جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول”.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية، ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

المصدر: وكالات