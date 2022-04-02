قطر – ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن تعويذة مونديال “قطر 2022″، هي من تصميم مصمم الغرافيك الإيراني، حسين أوجاقي.

وتم الكشف عن التعويذة، التي أطلق عليها اسم “لعّيب”، أمس الجمعة، خلال حفل سحب قرعة نهائيات البطولة العالمية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

وترمز التعويذة المبتكرة إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي كائن ينتمي لعالم مواز، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت.

وقد اعتادت هذه الشخصية الفريدة متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وتتميز شخصية التعويذة “لعّيب” بروح الشباب الدائم وتلهم الجميع ببناء وتعزيز الثقة بالنفس مع الاقتراب من تحقيق حلم المونديال، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

وستتواجد هذه الشخصية الكرتونية المرحة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية، قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر.

المصدر: وكالات