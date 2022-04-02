السودان – أعلن رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير موافقته على مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سلفاكير بنائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، الذي سلّم رئيس جنوب السودان، مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات.

وقال دقلو في تصريحات صحفية، إن سلفاكير “أعلن موافقته الفورية على المقترح، مقدماً بذلك تنازلات من أجل تحقيق السلام”.

وأشار دقلو إلى أن سلفاكير، “أبدى جدية والتزاما بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام، لينعم مواطن جنوب السودان الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، بالأمن والاستقرار”.

وأضاف دقلو، حسبما ذكرت صفحة مجلس السيادة السوداني، أن سلفاكير دعا “إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تقويض عملية السلام”. وأشار إلى أنه “يتابع التطورات الأخيرة مع جميع الأطراف، وقد تلقى تأكيدات بأن ما يثار عن مظاهر عسكرية أمر روتيني لا يشكل تهديداً لأي طرف”، كما دعا المجتمع الدولي “لدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة”.

ونقلت صفحة مجلس السيادة الانتقالي، عن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أن “التوترات التي حدثت مؤخرا يقف خلفها أعداء السلام، الذين لا يريدون استقرار جنوب السودان” ونفى “بشكل قاطع” حدوث انفلات أمني في البلاد، واعتبر أن ما يثار، “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف، حسب الصفحة، أن بلاده لن تعود للحرب مجددا، “وأنهم لن يسمحوا بإفشال اتفاق السلام، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تقدما في بند الترتيبات الأمنية، بعد موافقة سلفاكير على جميع المقترحات التي قدمها السودان”.

المصدر: RT