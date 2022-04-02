ليبيا – التقى مدير إدارة شؤون آسيا وإستراليا بوزارة الخارجية التابعة لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها “احمد سالم النعاس” نائب وزير الخارجية الفيتنامي “فام كوانغ هيو” أمس الجمعة بمقر الوزارة فى هانوي.

النعاس قام وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بتسليم رسالة من وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” لنظيرها وزير الخارجية الفيتنامي.

كما أجرى النعاس اجتماعاً آخر خلال مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا “بوي هانام” ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الڤيتنامية “نيجوني ڤيت دونغ” لبحث إعادة فتح السفارة الڤيتنامية في طرابلس لوضع كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس وكذلك عودة الشركات والعمالة الڤيتنامية إلى ليبيا.

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