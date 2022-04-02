ليبيا – قال المحلل السياسي الموالي لحكومة الوفاق فرج دردور إن المجلس الرئاسي يمكنه القيام بدور ينهي الأزمة الحاصلة، وفك الانسداد السياسي باعتباره أعلى سلطة في الدولة، وهو القائد الأعلى للجيش، وهذا ما نص عليه الاتفاق السياسي بحسب قوله.

دردور أضاف في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية “للأسف المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية (محمد المنفي من الشرق، وعبدالله اللافي من الغرب، وموسى الكوني من الجنوب) ضعيف جدا، لأنه لا يستطيع القيام بهذه الخطوة لعدة أسباب”.

وأوضح، أن من بين هذه الأسباب أن أهل رئيس المجلس الرئاسي وقبيلته موجودين في المنطقة الشرقية، لذلك ربما قد يكون خضع لتهديدات معينة في حال قيامه بهذه الخطوة”.

وتابع “وبالتالي فإن المجلس الرئاسي من هذه الزاوية لا يستطيع القيام بأي شي لهذا ظل منذ البداية يمسك العصا من المنتصف دون أن يقوم بإجراءات حازمة وحاسمة، وحتى موضوع المصالحة التي يتحدث عنها كثيرا، لم يتقدم فيها أي خطوة”.

ولفت إلى أن الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس الرئاسي إصدار مراسيم رئاسية، تتمثل في تجميد عمل البرلمان ومجلس الدولة، وإصدار التعليمات للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات.

واعتبر أن هذه الخطوات يمكن اتخاذها “لدواعي الأمن القومي، لأن البلاد في حالة انسداد، ودخلت في حروب، ومازلت مهددة بحروب أخرى”.

وبيّن أن “المجلس الرئاسي في حالة قيامه بخطوة إصدار المراسيم الرئاسية فمن الطبيعي ستحتاج لدعم دولي موحد، لأنه في حالة كان هناك انقسام دولي في هذه المساءلة فسيصعب تطبيقها في الشرق مثلا”.

وأشار إلى أن “المجلس الرئاسي لم يبدأ في خطوات عملية للسير نحو اتجاه إصدار مراسيم رئاسية ولكنه شرع في خطوات تشاورية منذ فترة، لأن هناك عمليات جس نبض يقوم بها حاليا، وتخوفاته تكمن في عدة مسائل، منها ما الذي سوف يترتب عليها؟ هل تقبل أم لا؟ هل ستلقى دعما دوليا؟”.

وأفاد أن كل هذه الأسئلة تقريبا يطرحها المجلس الرئاسي، ويقوم بالتشاور حولها، وهناك تواصل مع بعض السفراء ورؤساء الدول بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تختمر الفكرة بشكل كامل حتى الآن.

أما حول دلالات زيارة محمد المنفي للقاهرة، قال إنها “محاولة لجس نبض الجانب المصري، وهل سوف تتخلى عن دعمها لحكومة فتحي باشاآغا، وإجراءات عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أم سوف تستمر في دعمها؟”.

ورأى أن مصر صارت تنظر لمصالحها أكثر من السابق، خاصة على المدى البعيد، لأنها انتظرت كثيرا في السابق من أجل تثبيت نظام موالي لها في الغرب ، وهذا الأمر فشل بالحرب وفشل سياسياً والآن مصر مستعدة لتغيير موقفها من الوضع الليبي.