قطر – أسفرت نتيجة قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات مثيرة.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

وتأهل حتى الآن 28 منتخبا إلى مونديال قطر، حتى الآن إضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة، وستحسم البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة للعرس الكروي العالمي الكبير، في وقت لاحق، عير الملحق المكمل.

وتم توزيع المنتخبات الـ32 على 4 أوعية مختلفة، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر يوم الخميس الماضي.

وفي ما يلي المستويات:

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، الأوروغواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس

المستوى الرابع: السعودية، غانا، الإكوادور، الكاميرون، كندا، إضافة إلى المنتخب المتأهل من المسار الأول في الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا)، والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأول (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني (كوستاريكا أو نيوزيلندا).

وبحسب مستويات قرعة كأس العالم قطر 2022، ونظام توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الـ8، لن يوضع منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء منتخبات قارة أوروبا، ولكن ليس أكثر من منتخبين أوروبيين في مجموعة واحدة.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، إحدى أقوى المجموعات، إلى جانب كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

بينما سيلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى، إحدى أسهل المجموعات، إلى جانب كل من الإكوادور والسنغال وهولندا.

وفي ما يلي نتيجة قرعة مونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية (B): إنجلترا – إيران – أمريكا – (ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا)

المجموعة الثالثة (C): الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة (D): فرنسا – (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة (E): إسبانيا – (كوستاريكا أو نيوزيلندا) – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة (F): بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة (G): البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة (H): البرتغال – غانا – الأوروغواي – كوريا الجنوبية.

المصدر: RT