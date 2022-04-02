السعودية – تبادل العديد من زعماء العالم العربي والإسلامي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد إعلان عدد من الدول عن ثبوت رؤية الهلال أمس الجمعة، ليكون اليوم السبت أول أيام رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإنه “حرصا من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار”.

كما أعلنت الرئاسة المصرية أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برقيات التهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم”، معربا في برقياته “لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات”.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية”، معربا عن “تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة”.

ولفتت “وام” إلى أن “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بعثا برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية”.

كما أفادت “كونا” بأن “أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، تبادل برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك”.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء القطرية أن “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في اتصالات هاتفية جرت مساء أمس الجمعة، مع عدد من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة”، لافتة إلى أن “بهذه المناسبة، تبادل الأمير التهاني مع كل من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، والرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، والرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق”.

وأكدت أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في اتصال هاتفي أجراه الأمير القطري أمس الجمعة.

كما تبادل معظم زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية التهاني فيما بينهم بمناسبة حلول شهر رمضان، معربين عن تمنياتهم بالخير والسلام لشعوبهم.

المصدر: وكالات