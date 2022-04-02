ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه عندما يقومون بممارسة دورهم في معركة الوعي فالقضية حينها تكون قضية أمة وليست أفراد وشخوص، مشيراً إلى أنهم لا يعنيهم اسم معين بل قضية أكبر وأثقل وأعظم من أسماء وشخوص.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الفقر والمرض والجهل ممنهج والديكتاتورية وأيضاً والاستعباد والاستبداد.

وبشأن الوضع السياسي أضاف: “ما يحاول البعض ترويجه أن هناك محاولة لدخول حفتر وعقيلة وباشاآغا هي حلم لن يحدث، هذه الحكومة لن يصير منها لأننا نريد انتخابات. اليوم بعد ان جاءت حكومة الدبيبة وخسرتم امامها تريدون ان تنقلبوا عليها لا هذه ليست لعبة، جنيف اختارتهم ستيفاني! حفتر وافق لأنه خسر الحرب في 4 أبريل ويريد ان يدخل على السياسة اجتمعوا في القاهرة أو قطر أو تركيا لا يوجد إلا الانتخابات وستيفاني وليامز والسفير الامريكي يجب أن يحترموا أنفسهم، نحن تجمعنا ليبيا، ونحي عبد الحميد الكزة على موقفه ورسالته للسفير الامريكي”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

عندما نتكلم ونخرج فأننا لا نضع نصب أعيننا إلا ليبيا ووحدتها والشخوص مؤقتون ولكن ليبيا الوطن والأمة هي الباقية ونضعها نصب أعيننا، عندما نذكر أسم شخص فأنه وضع نفسه في هذا الإطار لكي يذكر.

عندما نذكر أي اسم من النظام السابق ليس لأننا نريد ولكن هذا كان مسؤول ضابط، بالتالي عندما نذكره لأنها شخصية عامة!

تعليقاً على مكالمات الطيب الصافي مع شخص يدعى سالم يقول له الطيب الصافي إننا وصلنا بنغازي ونلتقي في مؤتمر الشعب العام لأنهم شعروا بجدية خيار فبراير حاولوا الالتفاف عليها، هذا بدليل من مكالماتهم ووأدها. المظاهرات كانت عفوية، ويأتوا يتشدقوا أنها نكبة! وللأسف شعب إلا من رحم الله يكرر مصطلحات أساسها المرتزقة الذين يمصون دم الشعب الليبي لمدة 42 عام ومن قتل الناس في الجامعات والميادين، ولاحقوهم في امريكا وأوروبا مصطلحات يكررونها، لم نقول الوضع مثالي ولكن هذه ثقافة سرقة ونهب مستمدة من حكم 42 سنة.

فقر ممنهج ومرض ممنهج وجهل ممنهج وديكتاتورية واستعباد استبداد سرقة ونهب وبعدها لما أراد الله ان تنطلق هذه الثورة تحاولوا تشوهوها هذا دليل كذبكم وطهارة فبراير، وبراءة فبراير !.

مكالمة الطيب الصافي مع شخص فاسد يقول عن فتحي تربل الفرخ وأنا متأكد أن هذا يصول ويجول ولا أعرفه من هو! فبراير ثورة شعب والقضاء على هذه النماذج القذرة التي تريدون ان تعيدوها للسلطة. الغرض من المكالمات للأجيال القادمة الذين يكذبون عليهم هذه مكالماتهم شوفوا براءة فبراير، لا يوجد شيء اسمه مؤامرة هذا يقولونها ليضللوكم لكن فيما بينهم مقتنعين أنها ثورة شعب.

أما الوضع السياسي فما يحاول البعض ترويجه ان هناك محاولة لدخول حفتر وعقيلة وباشاآغا هي حلم لن يحدث، هذه الحكومة لن يصير منها لأننا نريد انتخابات. اليوم بعد ان جاءت حكومة الدبيبة وخسرتم امامها تريدون ان تنقلبوا عليها لا هذه ليست لعبة، جنيف اختارتهم ستيفاني! حفتر وافق لأنه خسر الحرب في 4 أبريل ويريد ان يدخل على السياسة، اجتمعوا في القاهرة أو قطر أو تركيا لا يوجد إلا الانتخابات وستيفاني وليامز والسفير الامريكي يجب أن يحترموا أنفسهم. نحن تجمعنا ليبيا، ونحي عبد الحميد الكزة على موقفه ورسالته للسفير الامريكي. كفاكم عبث بمصير ليبيا ووقوف مع المجرمين.

وبشأن مسألة المرج فأولاد الناضوري مع أولاد حفتر وكلها قامت بمدرعات، قصة معفنة فيها القبلية والجهوية وعائلات تريد حكم ليبيا وللأسف السلبية منتشرة.