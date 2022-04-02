ليبيا – أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران على أن الهيئة كلامها واضح فمن بداية أعمال البعثة في ملتقى الحوار وتجاهل مشروع الدستور الهيئة لم تتوانى عن المطالبة بضرورة احترام المسار الدستوري والإعلان الدستوري واحترام ارادة الشعب الليبي وأن هناك هيئة منتخبة انجزت مشروع الدستور وهذا المشروع ينتظر عرضه على الاستفتاء.

عمران قالت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إن كل ما تقوم به البعثة من عبث هو لم يفضي لنتيجة والهيئة كررت ذلك مراراً.

وأضافت: “لو نراجع ونرى المسار الذي من 2017 من بعد صدور مشروع الدستور البعثة دخلت في منحنى آخر، اتبعت ما يسمى القاعدة الدستورية وادخلت مجلسي النواب والدولة في حوارات في عدة أماكن ودول لم تفضي لنتيجة، وعندما فشلت المساعي اتجهت البعثة لتشكيل ملتقى الحوار الوطني الذي شكل دون معايير وطنية ولا استناداً على أي معايير والملتقى فشل في التوصل لقاعدة دستورية وعندما شكلت اللجنة الدستورية من مجلسي النواب والدولة اوكلت لها المسار الدستوري وتوافقت اللجنة على الذهاب للاستفتاء بالغردقة”.

وأعربت عن تفاجئها من توجه البعض حينها لتشكيل اللجنة القانونية والخروج عدة مرات والتصريح بأن اللجنة القانونية قاربت على التوافق والتوصل الى قاعدة دستورية.

وأردفت: “بالنسبة لخارطة الطريق الهيئة شكلت لجنة أسمتها لجنة التواصل وتواصلت مع لجنة خارطة الطريق لنتفاجأ أن اللجنة لا تسعى لإيجاد حل من الاساس كل ما تسعى له تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والدولة والهيئة تقوم بتعديل النقاط الخلافية، مجلسي النواب والدولة لا يملكان الاختصاص الدستوري للمساس بالمركز القانوني للهيئة والتعديل الدستوري وغيره، والنقاط الخلافية وتحديدها من سيحددها؟”.

كما نوّهت إلى أن اعداد قاعدة دستورية وحاكمة للدولة لا يمكن أن يؤخذ بهذه الهزلية إذا كانوا هم يحاولون عدة محاولات وعلى مدار سنوات ان يصدروا قاعدة دستورية عن طريق القانون الاساسي أو تعديل الإعلان الدستوري والتوافق، فمجلسي النواب والدولة لا يمكن ان يتوافقوا بغض النظر عن شرعية ما يقومون به.

كما تابعت: “اعداد قاعدة دستورية من هيئة منتخبة نحن اصدرنا عدة خيارات ومن ضمنها مشروع الاستفتاء، لو كان هناك نية صادقة لهذه الاجسام انها بالفعل تسعى لإجراء انتخابات وانتهاء المراحل الانتقالية كان من المفترض ان تدعوا للاستفتاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية تكلم عن موضوع الاستفتاء الإلكتروني لو كانوا جادين في إيجاد حل كان ممكن ان يسعوا لهذا الموضوع”.

ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي لا يستطيع طرح مشروع الدستور على الاستفتاء ومسألة أن يصدر مرسوم فيما يتعلق بالاستفتاء الإلكتروني لأن المجلس الرئاسي يستقي في شرعيته من دعم البعثة وهي من تقوم على تجاهل مشروع الدستور ومن يسعى لان هذا ينتهي تماماً ولسوء حظهم كل ما قاموا بخطوة يطفوا مشروع الدستور على السطح لأنه لا بديل له بحسب قولها.

واختتم حديثها قائلةً:” إنه كل ما تقوم به البعثة هو مزيد من التضليل واطالة للأزمة وادارتها. إذا كانت الاجسام الموجودة والبعثة جادة يمكن طرح مشروع الدستور كقاعدة يستند عليها في اجراء الانتخابات امدة خمس سنوات ونرى اذا كانت ستقام الدولة على أساسها”.