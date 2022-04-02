ليبيا – قال قائد عملية إيريني ستيفانو توركيتّو إن مهمة إيريني تمثل أداة قيمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتم في المنطقة نظراً لاستمرار عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

جاء ذلك وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية خلال حفل تغيير قيادة العملية البحرية الأوروبية “إيريني” في مدينة تارانتو جنوب إيطاليا على متن الفرقاطة اليونانية “إتش إس إيلي”.

وبحسب الوكالة فقد تولى الأدميرال الإيطالي فابريزيو روتيري المسؤولية من اللواء اليوناني الأدميرال ميخائيل ماجكوس في القيادة التكتيكية للقوة الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، في حفل رأسه قائد الفرقة الأدميرال ستيفانو توركيتو.

وأكد أن التحديات التي يواجهها الأدميرال روتري من اليوم صعبة، لكنها ضرورية لتحقيق المهمة الموكلة إليهم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي حسب قوله.