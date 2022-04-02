قطر – أسفرت نتيجة قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها امس الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مجموعة سهلة نسبيا لمنتخب قطر.

وتجنب منتخب قطر أول 7 منتخبات متأهلة للبطولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهي البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، بعد أن تم وضع “العنابي” في الوعاء الأول إلى جانب هذه المنتخبات، كونه ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وجاءت نتيجة القرعة سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب القطر، حيث سيواجه كلا من المنتخبات: الإكوادوري، والسنغالي قاهر منتخب مصر، إضافة إلى الهولندي.

بطاقة منتخب قطر:

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل إنجاز: –

المشاركات: 1 (2022)

التأهل: بصفته الدولة المضيفة.

حقائق: تشارك قطر في نهائيات بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

دولة مضيفة وحيدة أخفقت في تخطي دور الأول كانت جنوب إفريقيا عام 2010.

في 13 بطولة من النسخ الـ21 السابقة، حل المضيف بين الأربعة الأوائل.

حققت قطر أول لقب في تاريخها عندما توجت بكأس آسيا 2019 في الإمارات، بفوزها على حاملة اللقب أربع مرات اليابان (3-1).

في سبتمبر 2015، حققت قطر أكبر فوز في تاريخها على حساب بوتان (15-0) ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء أيضا، وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، وسيقطع منتخب قطر شريط المنافسة بمواجهة نظيره الإكوادوري، في المباراة الافتتاحية.

المصدر: RT