قطر – أوقعت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها امس الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخب السعودية في واحدة من أقوى المجموعات.

وسيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، وسيواجه نظيره الأرجنتيني العريق بقيادة نجمه ليونيل ميسي، والبولندي بقيادة هدافه روبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى المنتخب المكسيكي الكبير.

بطاقة المنتخب السعودي:

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل إنجاز: دورالـ16 (1994).

المشاركات: 6 (1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022)

التأهل: تصدر المجموعة الآسيوية الثانية في الدور الثالث.

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب منتخب السعودية 16 مباراة، فاز ثلاث مرات، تعادل في مباراتين وخسر في 11، سجل 11 هدفا وتلقى 39 هدفا.

حقائق: تخوض السعودية النهائيات السادسة في تاريخها والثانية تواليا. شاركت أربع مرات تواليا بين 1994 و2006.

أفضل مشاركة لها كانت الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الإقصائي أمام السويد 1-3.

فوزها على مصر 2-1 في روسيا 2018 أنهى سلسلة من 12 مباراة من دون أي فوز، بعد الأخير على بلجيكا في 1994.

وحده السعودي سامي الجابر سجل ثلاثة أهداف لمنتخب عربي في كأس العالم، أمام المغرب (1994)، جنوب إفريقيا (1998)، وتونس (2006). كما أن الجابر هو العربي الوحيد الذي خاض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

المصدر: وكالات