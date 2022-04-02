الأردن – بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والأمريكي أنتوني بلينكن مذكرة تفاهم جديدة تؤطر الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

وبحث الوزيران، في اتصال هاتفي، المذكرة التي يعمل البلدان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها في شهر سبتمبر القادم، حسبما ذكرت وكالة “عمون” الأردنية.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الدعم السنوي الذي قدمته الولايات المتحدة للأردن يبلغ نحو مليار و650 مليون دولار سنوياً.

وقالت إن الصفدي “ثمّن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، وأكد صلابة الشراكة الأردنية- الأمريكية التي تستمر في النمو تعاونا اقتصاديا ودفاعيا، وفي عديد مجالات أخرى، وتنسيقا إزاء التحديات الإقليمية وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أن الصفدي “وضع بلينكن في صورة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة لتحسين الأداء الاقتصادي، وضمان فاعلية وإنتاجية الاقتصاد الأردني وإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص”.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، “وفي مقدمها جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل، والحفاظ على التهدئة الشاملة، وخصوصا في شهر رمضان المبارك”، كما بحثا “الأزمة الأوكرانية وتبعاتها”.

المصدر: وكالة “عمون”