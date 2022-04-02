قطر – سيفتتح مونديال 2022 بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف “الفيفا” في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة أمس في الدوحة.

وتضم المباراة الافتتاحية عادة منتخب الدولة المضيفة، لكن يبدو أن الحال قد اختلف في قطر، فعلى الرغم من أن قرعة مونديال 2022 أفرزت عن مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، وأوقعتهما في الموقعين A1 وA2، لكي يخوض المباراة الافتتاحية في الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، فقد تقرر تعديل مواعد هذه المواجهة وإجراؤها بعد ست ساعات من موعدها الأصلي.

وستقام المباراة عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10.00 غرينيتش) على استاد الثمامة، وإنجلترا مع إيران (13.00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.

ولم يصدر “الفيفا” أي بيان حتى الآن لتوضيح سبب تعديل موعد مباريات اليوم الافتتاحي الذي يشهد إقامة أربع مواجهات.

المصدر: أ ف ب + “فيفا”