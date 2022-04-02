هندوراس – قررت سلطات هندوراس مصادرة ممتلكات رئيسها السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي قررت في وقت سابق تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالمشاركة في تهريب المخدرات.

وأعلن يوم الجمعة المدعي العام في هندوراس، أن “مكتب المدعي العام، ومن خلال مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، ونتيجة لعمل منسق بشأن الممتلكات والتحقيق المالي ضد أسرة المواطن خوان أورلاندو هيرنانديز ألفارادو، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة”.

ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 مركبة.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، قررت محكمة في هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي انتهت فترة ولايته في يناير، إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية مارس العام الماضي، حكمت محكمة أمريكية على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.

المصدر: تاس