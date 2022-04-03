إسبانيا – حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا عريضا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وأحرز النجم البرتغالي جواو فيليكس هدفين “للروخي بلانكوس” الأول والثالث، في الدقيقتين (11 و82)، بينما تكفل زميله المهاجم الأوروغوياني بإحراز الثنائية الأخرى، عند الدقيقتين (75 من ضربة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده، بعد تحقيقه انتصاره السادس على التوالي، إلى 57 نقطة، وانتزع المركز الثالث بفارق 3 نقاط من برشلونة، الذي لعب 28 مباراة، ويستضيف إشبيلية الثاني برصيد 57 نقطة أيضا يوم الأحد، على ملعب “كامب نو”.

بينما يقبع نادي ديبورتيفو ألافيس في قاع ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة فقط.

المصدر: RT