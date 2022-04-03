كازاخستان – أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن الوطني بكازاخستان باعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد: “في 25 مارس 2022 اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية في مدينة نورسلطان عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية “أ”، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان”.

وأضاف البيان أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين.

لم يذكر البيان اسم الجمهورية التي ينتمي إليها هذا المواطن الأجنبي العميل.

المصدر: نوفوستي