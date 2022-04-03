ليبيا- كشفت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن صور يظهر خلالها الجنود الأتراك المتواجدين بالقاعدة التركية داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس خلال تناولهم السحور الأول لهم الجمعة.

ووفقا لتقرير للوكالة تابعته صحيفة المرصد واكبت الأناضول الأجواء الرمضانية للقوات التركية في ليبيا حيث تناول أفراد الجيش التركي العاملين هناك في إطار اتفاقية التعاون العسكري أول وجبة سحور في العاصمة طرابلس.

وقدم قائد كتيبة الدعم اللوجستي إسماعيل أونال التهنئة للشعبين التركي والليبي بحلول شهر رمضان مؤكدا إن القوات المسلحة التركية تواصل القيام بالمهام الموكلة إليها في جميع أنحاء العالم بكل حزم وتصميم.