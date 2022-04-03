الإصابة تبعد الروسي مدفيديف عن الملاعب لنحو شهرين

الإصابة تبعد الروسي مدفيديف عن الملاعب لنحو شهرين

روسيا – سيبتعد النجم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، عن ملاعب التنس لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، لمعالجة إصابته بفتق، بحسب ما أعلن أمس السبت.

وكتب مدفيديف البالغ عمره 26 عاما على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”: “في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير. قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل (جراحي) صغير لعلاج المشكلة. سأغيب لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، وسأعمل جاهدا للعودة إلى الملعب قريبا. شكرا على كل الدعم”.

وكان مدفيديف، ارتقى إلى المركز الأول عالميا على مدى أسبوعين مطلع مارس الماضي، قبل التراجع إلى الثاني لصالح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الـ21 منه.

وبالرغم من كونه مرشحا لإحراز لقب دورة ميامي للماسترز، أقصي مدفيديف الخميس الماضي من ربع النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاش، حامل اللقب، 6-7، و3-6، ليفوت على نفسه فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي.

وكان الروسي أحرز لقبه الأول في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز الأمريكية، في سبتمبر الماضي، حارما دجوكوفيتش من ضمان إحراز الألقاب الأربعة في “الغراند سلام” في سنة واحدة والتتويج بلقبه الكبير الـ21.

المصدر: وكالات