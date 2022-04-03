ليبيا – زار وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال تونس للاطلاع على تجربتها في تنظيم وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية وتحديد أسعارها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد تم إطلاع الوفد على الآلية المعتمدة والضوابط المعمول بها في تونس في توزيع وبيع الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم الشركات الموردة لها عبر جهات الاختصاص، وآلية منح رخص وترويج للشركات الأجنبية لبيع الدواء.

وأضاف البيان: إن هذا الدواء الأجنبي يباع أقل من سعر بيع الجملة في بلد المنشأ بنسبة 12.5%. ليتم التدارس بشأن إمكانية تطبيق كل ذلك في ليبيا فيما توافق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع.