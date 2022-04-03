ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه يتصاعد منذ أيام في معسكر الصفقة المتعثرة حديث عن ضرورة وقف سيلان الأزمة، وأنه من الواجب تحديد مدة أو مهلة لرئيس الحكومة لدخول طرابلس وبسط سلطته، أو البحث عن البدائل الممكنة لمنع تفاقم الإنقسام السياسي والمؤسساتي الذي أحدثته الصفقة والتي يعتقد بعض أطرافها أنه تعرض لتضليل متعمد أدى لصناعة مشهد مأزوم.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الأمر برمته سيصبح أكثر تعقيدًا بعد نحو شهر أو ما يزيد عنه قليلًا، ومن المؤكد أن طلب استخدام القوة لفرض أمر واقع مرفوض بفيتو الدول الكبرى وغير مسموح به.

وتابع: “ولقد ملئت أدراج الأروقة الدولية بالأفكار والمبادرات والمقترحات، وستفتح قريبًا بمجرد صدور قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث تغير الموقف الروسي، وربما سيتم اختيار مبعوث خاص لتقديم رؤية جديدة ستهدف فقط لانتزاع موعد للانتخابات وإجراء عملية الإقتراع قبل نهاية هذا العام”.

ونوّه إلى أن ملف الحكومات هو رهن الأصوات المتصاعدة، فتحديد المهلة قد يدفع باتجاه مفاوضات محدودة تفضي لتغييرات مهمة في السلطة الموازية، وإذا استمر سيناريو التشبث ( غير المدروس) فهذا يعني أن يوم 21 يونيو 2022 وما بعده فستكون أيامًا عادية محليًا (بحكومتين) ولن يتغير شيء، وستكون ساخنة دوليًا، فمخالب المجتمع الدولي ستكون مؤلمة وستنتزع موعدًا للانتخابات وقاعدة دستورية تفضي لاستكمال العملية الانتخابية المتوقفة.