روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتلها أكثر من 100 “متطرف ومرتزق” جراء ضربة صاروخية نفذتها الخميس الماضي على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكو، خلال إحاطة قدمها مساء السبت: “نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها الخميس 31 مارس على مقر دفاعي في خاركوف بواسطة منظومة “إسكندر”، ثبت القضاء على أكثر من 100 متطرف ومرتزق من دول غربية”.

كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية أخرجت اليوم عن الخدمة مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا شمال شرق البلاد ودمرت عدة مروحيات وطائرة حربية أوكرانية تم اكتشافها في محطات مموهة داخله، بالإضافة إلى خزانات وقود وأسلحة خاصة بالطائرات.

وتابع المتحدث أن القوات الروسية دمرت اليوم بصواريخ أطلقت من الجو، في محيط محطتي سكك الحديد لوزوفايا وبافلوغراد، آليات مدرعة وذخيرة وصهاريج وقود تم إرسالها لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إن سلاح الجو الروسي استهدف خلال اليوم الأخير 28 موقعا عسكريا أوكرانيا، منها مستودعات صواريخ ومدافع وذخيرة و23 منطقة لآليات قتالية تابعة للجيش الأوكراني.

ولفت كوناشينكوف إلى أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها على مواقع اللواء الـ57 في الجيش الأوكراني وتحاصر من الشرق والجنوب بلدة بوروفسكويه، حيث تم “القضاء على ما يصل 30 متطرفا أوكرانيا وخمسة آليات مدرعة”.

ودمرت القوات الروسية منذ بداية عمليتها في أوكرانيا، وفقا لوزارة الدفاع، 125 طائرة و88 مروحية و381 طائرة مسيرة و1888 دبابة وآلية مدرعة أخرى و205 راجمات صواريخ و793 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1771 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT