السعودية – أفادت صحيفة Servimedia الإسبانية بأن الرياض تسلمت أول فرقاطة بحرية المسماة “الجبيل” من أصل 5 فرقاطات من إنتاج شركة “نافانتيا” في خليج قادش الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفرقاطة هي واحدة من أصل 5 ستسلمها الشركة للسعودية قبل نهاية عام 2024.

وأشارت إلى أن الرياض وفرت من خلال عقدها مع الشركة الإسبانية حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مدى 5 سنوات.

وشارك في تسلم الفرقاطة سفير السعودية في مدريد عزام بن عبد الكريم القين، وقائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد القوات البحرية الإسبانية الفريق الركن أنتونيو مارتوريل لاكافي، ورئيس شركة “نافانتيا” ریکاردو دومينغيث، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد.

وأشارت صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن طول فرقاطة “الجبيل” يبلغ 104 أمتار، وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 100 شخص بين طواقم وقوات.

المصدر: “عكاظ”