الخرطوم – بحث السودان مع روسيا، امس مسار العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، مع السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير جيلتوف، وفق بيان للخارجية السودانية.

وأفاد البيان، بأن “اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية، واتفقا (الجانبان) على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين”.

ونقل البيان عن السفير الروسي، قوله إن “العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا”.

وأضاف: “نرحب بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية (السوداني) إلى موسكو في إطار زيارة مجموعة الاتصال الوزارية العربية إلى جمهورية روسيا الاتحادية”، دون تحديد موعد.

واتخذت دول عربية بينها السودان، مواقف حيادية من الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت مع إطلاق موسكو عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني، “على متانة العلاقات السودانية الروسية و تميزها في المجالات كافة”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد على” حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية”، مجددا الدعوة “لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها”.

وتبعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.