ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على قرار تشكيل رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة لجنة من 19 شخصًا من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها،قائلًا: “إن قرار الدبيبة محاولة لإقناع الليبيين وحتى الأطراف الدولية بأنه يسعى إلى الانتخابات وليس إلى الاحتفاظ بالسلطة”.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أكد أن محاولة الدبيبة ساذجة؛ لأنه يتوهم أن الليبيين يصدقونه وأن الأطراف الدولية ستصفق لهذا العبث، على حد وصفه.

وتساءل المحلل الليبي: “كيف يقبل الليبيون أن يسن الدبيبة القوانين الانتخابية حتى وإن غلفها بما سماه خبراء من اقتراحه هو شخصيًا، وأن تقوم وزارته للداخلية بالإشراف عليها عبر تصويت يتم من خلال منصه إلكترونية يتحكم هو في نتائجها؟”.

وأوضح المرعاش أن محاولات الدبيبة للتشبث بالسلطة، لن تنجح في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن تنظيم انتخابات بهذا الشكل المخالف للقواعد المتعارف عليها قانونيًا، لن تجعل أحدًا يقبل بنتائجها.

وأشار إلى أن استمرار مهازل الدبيبة وممارسته العشوائية للحكم والسلطة سيدمر في نهاية المطاف اقتصاد ووحدة البلاد، مطالبًا حكومة الاستقرار الوطني ورئيسها فتحي باشاآغا بأن يسارعا لوضع حد لهذا العبث، وإزاحة خطر استمرار حكومة الفساد التي تجر فيها عائلة الدبيبة البلاد إلى الهاوية، على حد قوله.