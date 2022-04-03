ليبيا – أكدت عضو لجنة الخبراء التابعة لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها فيروز النعاس أن اللجنة المشكلة من حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها هي تأكيد على عزمها المضي نحو الانتخابات وتنفيذ رغبة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية، موضحةً أن من مهام السلطات التنفيذية اقتراح قوانين وتقديم مقترحات قوانين للسلطات التشريعية.

النعاس وفي سياق تصريحاتها لمنصة “فواصل” قالت: إنه لا يوجد أي مانع قانوني لتشكيل لجان من خبراء ومختصين في أي مشاريع ترغب في تنفيذها الحكومة، وهذه اللجنة من إحدى مهامها تكوين رأي عام لدعم الانتخابات، متوقعةً أن يعلن مجلس النواب رفضه لهذا القانون.

وأشارت النعاس إلى أن اللجنة ستعمل علىد وضع خارطة طريق حقيقية تشمل قاعدة دستورية لإنهاء الوضع الحالي بعيدًا عن مخططات البعثة الأممية، موضحة أن الخطوة الأولى للجنة ستحدد بعد الاجتماع الأول وكذلك ثوابت العمل والنظام الداخلي، ومن ثَمّ سيعلن عن برنامج عمل اللجنة مع تحديد الجدول الزمني لعملها.