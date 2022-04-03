المغرب – اكتسح نادي الوداد البيضاوي المغربي ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 5-1، أمس السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز خماسية الوداد، يوفيل تسومو، وأشرف داري، وزهير المترجي، وأيمن الحسوني، ومؤيد اللافي، في الدقائق 12، و29، و32، و57، و71 على الترتيب، بينما سجل بيدرو بينتو، هدف بيترو أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 63.

وبذلك رفع الوداد البيضاوي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الفريق الأنغولي عند 11 نقطة في المركز الثاني، علما بأن الفريقين كانا قد ضمنا سويا قبل هذه المباراة، تأهلهما لربع النهائي عن المجموعة التي ضمت أيضا الزمالك المصري، وساغرادا الأنغولي.

المصدر: RT