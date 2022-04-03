إسبانيا – ألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بضيفه فياريال (6-1) في المباراة التي جمعتهما امس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وسجلت لاعبة فياريال، سلمى بارالويلو أيينغونو، هدف التقدم “للغواصات الصفراء” مبكرا بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد مراوغة لاعبتين بمهارة عالية، وتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة “المقص، ولكنها فتحت بذلك “نيران” برشلونة على فريقها.

فقد دكت لاعبات برشلونة شباك فريق “الغواصات الصفراء” بستة أهداف متتالية في الشوط الثاني، منها ثلاثية للنجمة كلاوديانا بينا “هاتريك” في الدقائق (47، 49، 63) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “يوهان كرويف”.

ورفع فريق برشلونة، الذي ضمن تتويجه باللقب مبكرا، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 78 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن وصيفه ريال سوسييداد.

في المقابل، توقف رصيد نادي فياريال عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT