بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان إلى مستوى قياسي في نحو 5 أسابيع

بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان إلى مستوى قياسي في نحو 5 أسابيع

روسيا – ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX اليوم فوق مستوى 2800 نقطة وسجل المؤشر بذلك أعلى نقطة منذ 22 فبراير الماضي، كذلك شهدت التعاملات ارتفاعا في سعر صرف الروبل الروسي.

وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر MICEX بنسبة 3.97% إلى 2810.95 نقطة، وصعد المؤشر فوق مستوى 2800 نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير الماضي، أي في نحو 5 أسابيع.

فيما ارتفع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.02% إلى 1062.12 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات المحلية، جرى تداول العملة الأمريكية عند مستوى 83.35 روبل، وفي مستهل تعاملات اليوم تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 81 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 23 فبراير الماضي.

وفيما يلي رسم بياني لمنحى تداول الدولار:

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.13 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي