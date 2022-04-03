إنجلترا – انفرد النجم البرتغالي، ديوغو جوتا، بوصافة ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد قيادته ليفربول للفوز على ضيفه واتفورد 2-0 في المرحلة الـ31 من “البريمير ليغ”.

وسجل جوتا هدف تقدم “الريدز” بضربة رأسية في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله البرازيلي فابينيو، الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 89.

وبفضل هذا الهدف، انفرد جوتا بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، وقلص الفارق إلى ستة أهداف عن زميله في نادي ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، الذي يتصدر القائمة.

وتراجع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، إلى المركز الثالث مع 13 هدفا، ولكن بإمكانه العودة لمركز الوصافة في حال هزه الشباك خلال اللقاء الذي سيجمع فريقه توتنهام بضيفه نيوكاسل، في وقت لاحق اليوم.

ويحتل مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، وجناح ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، ونجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المراكز من الرابع إلى السادس برصيد 12 هدفا لكل منهم، ثم يأتي مهاجم برينتفورد، إيفان توني، في المركز السابع (11 هدفا)، يليه جناح مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز بعشرة أهداف.

المصدر: RT