ليبيا – أعربت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عن ترحيبها بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دولة اليمن، والذي أعلن فيها التوصل إلى هدنة بين أطراف ما وصفته بـ”النزاع” فى دولة اليمن ولمدة شهرين اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

خارجية تصريف الأعمال ثمّنت هذه المبادرة آملةً أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن الشقيق، مؤكدةً على دعمهم لكافة الجهود والمبادرات الرامية التى تُسهم فى إيجاد حل سياسي.

وأشارت إلى أنه على رأس هذه المبادرات هي المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التى تُحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل.