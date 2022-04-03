ليبيا – أكدت صحيفة “ديلي ستار” البنغالية الإفراج عن الصحفي “زاهدور رحمن” والمهندس المغترب “سيفول إسلام” من قبل سلطات الأمن بالعاصمة طرابلس.

تقرير إخباري للصحيفة تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن “رحمن” قوله فور الإفراج عنه: “لقد حصلت على عمر جديد وأود أن أشكر حكومة بنغلاديش ولا سيما وزارة الخارجية والسفير في ليبيا ووسائل الإعلام على كل دعمهم، وأنا ممتن لهم جميعًا”.

وأضاف التقرير: إن كلا الرجلين تواجدا في السفارة البنغالية بالعاصمة طرابلس، فيما أعرب والد “إسلام” عن امتنانه بعودة ولده من خلال القول: “لقد عاد ابني لتوه إلى المنزل بفضل السفير”، فيما قال السفير البنغالي “أس أم شميم أوز زمان”: بتعاون الجميع تم إطلاق سراحهما وسيعود “رحمن: إلى الوطن قريبًا.

بدورها قالت “تسليمة” زوجة “رحمن”: “لم نتمكن بعد من الوصول إلى زوجي لكننا سعداء للغاية بإطلاق سراحه وننتظر عودته بفارغ الصبر”.

ترجمة المرصد – خاص