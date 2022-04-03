روسيا – أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة بين رئيسي البلدين.

وأضاف فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان، “لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد لقاء قمة” بين رئيسي البلدين.

وأضاف ميدينسكي أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للممثل الروسي في المفاوضات، فإن “الخبراء” الدبلوماسيين والعسكريين لأوكرانيا متأخرون كثيرا (مازالوا بعيدن) في تأكيد نص المسودة، حتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي.

ونوه بأنه “في الواقع، القضايا المتفق عليها، وهي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، ورفض نشر القوات الأجنبية والقواعد وأي أسلحة هجومية، ورفض تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وإجراء التدريبات بمشاركة طائرات أجنبية فقط بإذن من الدول الضامنة (بما في ذلك روسيا)، وكذلك إنشاء نظام ضمانات أمنية دولية لأوكرانيا المحايدة – كل هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول هي ما سعت إليه روسيا باستمرار منذ ذلك الحين 2014”.

ولفت إلى أن العمل على نص المعاهدة على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود قد تم عن بعد(بين الوفود) يومي الجمعة والسبت الماضيين في 1و2 أبريل، وستستأنف المفاوضات يوم غد الاثنين.

المصدر : RT