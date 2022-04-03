زاخاروفا: الغارة الجوية على بيلغورود جاءت بعد أن دعت واشنطن مواطنيها لمغادرة روسيا

زاخاروفا: الغارة الجوية على بيلغورود جاءت بعد أن دعت واشنطن مواطنيها لمغادرة روسيا

روسيا – أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القوات الأوكرانية شنت الغارة الجوية على مستودع النفط في بيلغورود بعد أن دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة روسيا.

ونوهت زاخاروفا على “تيليغرام” إلى أنه في حوالي الساعة 19:30 بالتوقيت العالمي المنسق في 31 مارس، دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة روسيا وأوكرانيا على الفور. قائلا: “نحن نتعامل بجدية مع مسؤوليتنا لإبقاء المواطنين الأمريكيين على إطلاع بالتطورات التي قد تؤثر على سلامتهم وأمنهم أثناء السفر أو خارج الولايات المتحدة. نكرر دعوتنا لجميع المواطنين الأمريكيين لمغادرة روسيا وأوكرانيا”.

وقالت زاخاروفا: “وبعد ست ساعات في الساعة 02:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 1 أبريل، عبرت مروحيتان أوكرانيتان من طراز “Mi-24″ الحدود الروسية وهاجمتا مواقع في بيلغورود”.

وتساءلت زاخاروفا: “هل كانت واشنطن على علم؟”.

وأدت ضربة صاروخية نفذتها مروحيتان أوكرانيتان في ضواحي مدينة بيلغورود صباح الجمعة الماضية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط. ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات.

المصدر: تاس