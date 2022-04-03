مصر – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر الهاتف امس السبت مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري ولودريان ثمنا خلال الاتصال على التطورات الإيجابية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الوزيران خلال الاتصال كذلك آخر مستجدات الأزمة الروسية -الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصادي الدولي، حيث أوضح شكري في هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات لاحتواء تلك الآثار.

ودعا الوزير شكري فرنسا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي لتقديم المساندة الاقتصادية والسياسية لمصر في إطار الاتحاد وكذا في إطار المؤسسات التمويلية الدولية، دعما للجهود المصرية للتعامل مع الأزمة.

وعلى صعيد آخر، أجرى شكري اتصالا هاتفيا آخرا مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، ركزا خلاله على سبل دعم العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تم تناول تطورات القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، أن “الوزيرين تناولا سبل العمل المشترك لتعزيز القدرات المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالأزمة”.

المصدر: RT