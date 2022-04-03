ليبيا – علق عضو مجلس النواب رمضان شمبش على إصدار حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها قوانين للانتخابات، موضحًا أن القوانين لا تصدر إلا عن سلطة تشريعية متمثلة في مجلس النواب، ولا يصدر عن السلطة التنفيذية إلا القرارات، مشيرًا إلى أنه يعلم أن جلسة واحدة لدى القضاء ستلغي القانون المدعوم.

شمبش وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أكد أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيرفض القانون، مطالبًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمراسلة المفوضية بعدم قبوله، قائلًا: إنه كان على الدبيبة تسليم منصبه للحكومة المكلفة من البرلمان بدلًا من إصدار هذا القانون.

ورأى أن قانون الانتخابات الصادر عن الدبيبة لا ولاية له من جهتين، الأولى أنه صدر من حكومة منتهية الولاية، والأخرى أنها لا تملك حق إصدار القوانين.

ولفت شمبس إلى أن إحالة عبد الحميد الدبيبة القانون إلى مجلس الدولة الإستشاري سيواجه بالرفض لدراية الأعضاء بعدم اختصاصه في إصدار قانونين.