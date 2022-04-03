إيران – أكد محسن خجسته مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، امس السبت، إن الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني عادت إلى مستوى ما قبل الحظر.

ونقلت وكالة “فارس” عن مهر قوله، إن الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني عادت إلى مستوى ما قبل الحظر في غضون الأشهر الستة الماضية بفضل أكثر من 1800 عملية تم تنفيذها في الآبار النفطية، وأكثر من 250 عملية ترميم أساسية.

وأكد المسؤول الإيراني أن هذا الإنجاز قد تحقق “رغم ظروف الحظر الجائر والضغوط الاقتصادية” التي فرضت على بلاده، حيث كان مستوى إنتاج النفط في إيران نحو 3 ملايين و838 ألف برميل يوميا قبل الحظر الجديد، أي قبل شهر سبتمبر 2018.

وأشار محسن خجسته مهر إلى أن “مستوى تصدير النفط الإيراني قد شهد ارتفاعا بنسبة 40 % في ذروة الحظر الجائر”، لافتا إلى أن إيران “تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز، وبإمكانها الاستمرار في الإنتاج إلى 100 عام كحد أدنى”.

المصدر: “فارس”