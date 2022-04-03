ألمانيا – تمكن نادي بايرن ميونيخ من تحقيق انتصار مهم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه، أمس السبت، على مضيفه فرايبورغ (4-1)، في إطار منافسات الجولة الـ28 من “البوندسليغا”.

وشهدت المباراة توقفا مفاجئا لبضع دقائق، قبل نهاية الوقت الأصلي، حيث دارت مناقشات عديدة بين الحكم وأحد مساعديه، بالإضافة لأفراد الطاقم الفني للفريق البافاري.

وبعد دقائق قليلة، أمر الحكم باستئناف المباراة، في الوقت الذي احتسب فيه 8 دقائق كوقت بدل ضائع.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، سر توقف المباراة بشكل مفاجئ، حيث أشارت إلى أن البايرن ظهر على أرض الملعب بـ12 لاعبا لعدة ثوان.

وجاء ذلك بعد إجراء المدرب الألماني جوليان ناغلسمان، تبديلين متتاليين، بإقحام مارسيل سابيتزر، ونيكلاس سولي، بدلا من كينغسلي كومان، وكورينتين توليسو.

وظهر الفريق البافاري بزيادة عددية بعد نزول الثنائي، فيما لم يخرج كومان من أرض الملعب بعد، لتمر ثوان معدودة والبايرن بـ12 لاعبا.

ولاحظ الحكم الرابع هذا الأمر، ليبلغ حكم الساحة به، مما تسبب في بعض الفوضى التي أدت لتوقف المباراة لبضع دقائق قبل استئنافها دون مشاكل.

وبهذا الفوز رفع البايرن رصيده إلى 66 نقطة، ليواصل تربعه على عرش الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات