مصر – أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، امس تسجيل زيادة 20% في إيراد الربع الأول من العام 2022 عن العام الماضي.

و بلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفن مقابل عبور 4581 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15,8 %، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7,4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليونا و 300 ألف طن، مقابل 291 مليونا و 700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليونا و 600 ألف طن بحسب بيان للهيئة.

وأشار البيان إلى أن قناة السويس حققت خلال الربع الأول من العام 2022 في الفترة من يناير إلى مارس زيادة قدرها 20 % من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة مليار و 691 مليون دولار مقابل مليار و 409 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن التقارير الملاحية خلال الربع الأول من العام الجاري رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29,1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27,2%، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1% ، وزادت الناقلات بنسبة 6.5%.

المصدر: RT