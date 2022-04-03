مصر – أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية، هو تتويج لجهود الوزارة في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل.

وأضاف الوزير المصري، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، أن هذا الطرح يعد خطوة جديدة في التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن الوزارة نجحت بالحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85 ٪ سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

وأشار محمد معيط، إلى أن الوزارة نجحت بجذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التي لاقت إقبالا كبيرا، “بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة”.

وأوضح الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة، نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاء في سياساته الاستثمارية، وأكثر إقبالا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

المصدر: RT