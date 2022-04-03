إنجلترا – حرم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح من زيادة غلته من الأهداف في مباراته أمام ضيفه واتفورد، اليوم السبت، ضمن الجولة 31 لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام كلوب باستبدال محمد صلاح بزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني بحلول الدقيقة 69، ليفوت على النجم المصري فرصة تنفيذ ركلة الجزاء “بالتخصص” التي حصل عليها “الريدز” عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وترجمها البرازيلي فابينيو إلى الهدف الثاني لفريقه.

وخاض محمد صلاح أول مباراة له مع “الريدز” بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال قطر 2022، إثر هزيمته أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (1-3)، وأهدر “الفرعون” ركلة الترجيح الأولى لبلاده.

ويتربع محمد صلاح (29 عاما) على عرش صدارة هدافي “البريمير ليغ” برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف على وصيفه وزميله في “الريدز” المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي سجل الهدف الأول لفريقه اليوم في شباك واتفورد.

المصدر: RT