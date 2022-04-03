ما هو السبب وراء عدم التركيز أثناء الدراسة عبر الهواتف الذكية مقارنة بالكتب الورقية؟

ما هو السبب وراء عدم التركيز أثناء الدراسة عبر الهواتف الذكية مقارنة بالكتب الورقية؟

اليابان – يشعر الكثير من الأشخاص بعدم الارتياح أثناء الدراسة أو المطالعة عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي مقارنة بالدراسة أو المطالعة بمساعدة الكتب الورقية.

ووجدت دراسة أن الأمر يتعلق بالشعور بالتركيز بشكل أكبر أثناء القراءة من الكتب لأن الإنسان يميل إلى التنهد أكثر خلال هذه العملية.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور موتوياسو هونما من كلية الطب بجامعة شوا في طوكيو: “نعتقد أن التنفس العميق “التنهد” يثبط نشاط الدماغ المفرط وكان له تأثير إيجابي على الذاكرة وفهم القراءة”.

وقام الباحثون بقياس التنفس والنشاط الدماغي لـ 34 شخصا أثناء القراءة على الورق والهواتف الذكية ليجدوا أن الناس تنهدوا بنسبة 45 في المائة أقل عند القراءة من هاتف ذكي، وعندما سئلوا لاحقا أسئلة حول المقاطع كانت درجاتهم في المتوسط أقل بنسبة 17 في المائة.

وأظهر التحليل اختلافات في نشاط الدماغ في قشرة الفص الجبهي، وهي الجزء المسؤول في الدماغ عن الوظائف عالية المستوى مثل التفكير.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية Nature Journal Scientific Reports، نشاطا زائدا في قشرة الفص الجبهي عندما يقرأ الناس باستخدام هاتف ذكي مما يضر بفهمهم للمادة المقروءة ويُعتقد أن هذا ناتج عن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.

المصدر: ديلي ميل