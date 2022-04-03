محكمة بريطانية تحدد تاريخ الحكم في تسليم مؤسس “ويكيليكس” إلى الولايات المتحدة

محكمة بريطانية تحدد تاريخ الحكم في تسليم مؤسس “ويكيليكس” إلى الولايات المتحدة

لندن – حددت محكمة لندن يوم 20 أبريل تاريخا للحكم في تسليم مؤسس “ويكيليكس”، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد اتهامه بـ”التآمر لاختراق حواسيب خاصة بوزارة الدفاع الأميركية”.

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت النظر في استئناف أسانج على قرار تسليمه للولايات المتحدة.

وتريد واشنطن محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما فيما يتعلق بنشره عبر موقع “ويكيليكس” كمية هائلة من الوثائق السرية، تجاوزت 500 ألف ملف عسكري سري يتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.

وأسانج محتجز حاليا في سجن بيلمارش جنوبي شرقي لندن، حيث ندد مقرر الأمم المتحدة بشأن التعذيب، نيلز ميلزر، بظروف اعتقاله، منتقدا “وضعا غير إنساني يعرض حياته للخطر”.

المصدر: وكالات