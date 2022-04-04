ليبيا – أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أن العامل الذي سيسافر إلى ليبيا سيكون مدربًا على أعلى مستوى.

البدوي أوضح في تصريحات صحفية لبوابة أخبار اليوم المصرية طالعتها صحيفة المرصد أن هذا العامل لديه الخبرة المطلوبة لإعادة إعمار ليبيا كنموذج للعالم يتحدث عن مهارة وبراعة عمال مصر المشهود لها عبر التاريخ، وهو ما يطمح إليها الليبيون كذلك.

وأشار البدوي إلى أن الضمانات التي تعكف عليها جهات العمل في مصر ستخضع العامل لقياس مهارة ليكون الجانب الليبي سعيدًا بالإنجازات التي تحققها الأيدي العاملة المصرية من إنشاءات وإعمار وغيره بالأراضي الليبية.