ليبيا – كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري عن تعهد مصر بدراسة طلب ليبيا لإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية للخارج.

الجراري أوضح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية “وال” تابعته صحيفة المرصد أن السلطات المصرية سترد رسميًا على طلب ليبيا خلال أسبوعين، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30%، بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية وبعضها دفع ثمنه تجار ليبيون.

وأكد الجراري موافقة المصرف المركزي على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر اليت قارب التبادل التجاري معها المليار دولار، رغم تأثره بمنع تصدير الغذاء ووباء كورونا.