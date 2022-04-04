غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد أنه نشر بطارياته الدفاعية وبات مستعدا لأي تصعيد على مختلف الجبهات بما في ذلك شن عملية “حارس الأسوار 2” ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الجيش الإسرائيلي يعمل في أي مكان وفي أي وقت في المناطق (أ)، و(ب)، و(ج)، كما أنه يساعد الشرطة في الجبهة الداخلية”.

وأضاف: “نحن نراقب غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء ومستعدون لأي تصعيد محتمل، لقد نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي”.

وأكد أن “فرقة غزة (قوة عسكرية إسرائيلية تنتشر على حدود القطاع) جاهزة للدفاع البري وسنفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (15- 22 أبريل) بسلام”.

وتابع: “إذا لزم الأمر، نحن مستعدون أيضا لحارس الأسوار 2 أو أي نشاط قد يكون مطلوبا”.

وتتحسب إسرائيل لاحتمال تصاعد الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس، جراء استعداد جماعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي تتزامن فيه هذا العام مناسبات إسلامية مع أعياد يهودية.

و”حارس الأسوار” هو اسم تطلقه إسرائيل على معركة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو 2021 وكان اسمها الفلسطيني

المصدر: “معا”